Еще 24 пациента с коронавирусом умерли в Москве
6 июля 202023:16
В Москве за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 24 пациента. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в официальном телеграм-канале.
Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 3 999.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 6 611 новых случаев коронавируса, из них 685 – в Москве.
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Заразились
688 тыс.+6 611 / сут.
Умерли
10 296+135 / сут.
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454 тыс.+3 579 / сут.
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6 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru