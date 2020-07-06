Еще 24 пациента с коронавирусом умерли в Москве

В Москве за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 24 пациента. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в официальном телеграм-канале.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 3 999.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 6 611 новых случаев коронавируса, из них 685 – в Москве.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:КоронавирусМосква
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