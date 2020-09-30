Еще 24 пациента с COVID-19 скончались в Москве

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 24 пациента. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

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Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 5254.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 8481 новых случаев коронавируса, из них 2308 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,1 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

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ФОТО: pixabay.com
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