Еще 24 пациента с COVID-19 скончались в Москве

Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 5254.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 8481 новых случаев коронавируса, из них 2308 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,1 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

