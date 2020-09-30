В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки выхода на плато по коронавирусу

По словам Пшеничной, плато может наступить как в ближайшие дни, так и через пару недель. Специалист добавила, что ожидается, что на этой стадии число заражений не будет превышать 9 тысяч. При этом Пшеничная отметила, что цифра заражений зависит от соблюдения гражданами правил безопасности.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал меры, необходимые для сдерживания темпов распространения коронавируса.







