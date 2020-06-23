Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Москве

В Москве умерли 14 человек от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб в официальном телеграм-канале.

Таким образом, общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 составило 3657. Как отмечает оперштаб, у всех умерших был положительный тест на коронавирус и пневмония.

За минувшие сутки, по данным оперштаба, в России выявлено 7 425 новых случаев коронавируса, из них 1081 - в Москве.

В столице режим самоизоляции из-за коронавируса был снят 9 июня, во вторник 23 июня в городе начался третий этап снятия ограничительных мер. В оперштабе отмечают необходимость оставаться дома при симптомах ОРВИ и вызывать врача на дом.

