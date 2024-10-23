СМИ: Двое из трех напавших на здание в Анкаре террористов нейтрализованы

Сотрудники компании прятались в здании и ждали эвакуации. Также сообщается, что турецкие власти ввели ограничения на освещение в СМИ теракта.



Турецкие СМИ опубликовали кадры снаряжения нейтрализованных террористов. Также на место происшествия прибывают отряды специального назначения полиции.

Известно, что компания TUSAŞ производит военные самолеты и космическое оборудование, отмечает «Свободная пресса». Причины произошедшего сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.

