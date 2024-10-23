СМИ: Двое из трех напавших на здание в Анкаре террористов нейтрализованы

Двое из трех напавших на объект аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре террористов нейтрализованы, пишет NTV.

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Сотрудники компании прятались в здании и ждали эвакуации. Также сообщается, что турецкие власти ввели ограничения на освещение в СМИ теракта.

Турецкие СМИ опубликовали кадры снаряжения нейтрализованных террористов. Также на место происшествия прибывают отряды специального назначения полиции.

Известно, что компания TUSAŞ производит военные самолеты и космическое оборудование, отмечает «Свободная пресса». Причины произошедшего сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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ФОТО: скриншот с видео
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