СМИ: Двое из трех напавших на здание в Анкаре террористов нейтрализованы
Двое из трех напавших на объект аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре террористов нейтрализованы, пишет NTV.
Сотрудники компании прятались в здании и ждали эвакуации. Также сообщается, что турецкие власти ввели ограничения на освещение в СМИ теракта.
Турецкие СМИ опубликовали кадры снаряжения нейтрализованных террористов. Также на место происшествия прибывают отряды специального назначения полиции.
Известно, что компания TUSAŞ производит военные самолеты и космическое оборудование, отмечает «Свободная пресса». Причины произошедшего сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru