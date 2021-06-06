Эрдоган пообещал ликвидировать слизь с Мраморного моря

Эрдоган поручил расследовать обстоятельства произошедшего правительственной комиссии. В нее вошли 300 человек.

«Боюсь, если это распространится в Черное море, проблема будет гигантской. Нужно незамедлительно принять меры», - цитирует заявление турецкого лидера «Интерфакс».

Впервые экологическое ЧП было зафиксировано у берегов Турции в 2007 году. Инцидент 2021 года по масштабу стало крупнейшим в истории.

