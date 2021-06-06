Эрдоган пообещал ликвидировать слизь с Мраморного моря

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен очистить прибрежные воды Мраморного моря в Стамбуле от слизи, которая угрожает флоре и фауне, а также мешает рыбакам, сообщает «Интерфакс».

Причиной природного катаклизма стало бесконтрольное разрастание фитопланктона из-за слива неочищенных канализационных вод в море и повышения температуры.

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Эрдоган поручил расследовать обстоятельства произошедшего правительственной комиссии. В нее вошли 300 человек.

«Боюсь, если это распространится в Черное море, проблема будет гигантской. Нужно незамедлительно принять меры», - цитирует заявление турецкого лидера «Интерфакс».

Впервые экологическое ЧП было зафиксировано у берегов Турции в 2007 году. Инцидент 2021 года по масштабу стало крупнейшим в истории.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ПроисшествиеЭкологияТурцияСтамбул
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