Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников ВСУ

Город Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, подвергся массовой атаке украинских беспилотников. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с РИА Новости.

«С утра фиксируется налет беспилотников ВСУ на город», — рассказала собеседница агентства.

По словам Яшиной, прилетов на территории станции не зафиксировано. Опасность применения дронов по инфраструктуре Энергодара сохраняется.

Ранее Минобороны России сообщило, что ночью 18 сентября ПВО сбила 54 украинских беспилотника в пяти регионах, напоминает Ura.ru.

