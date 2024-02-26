В Польше с рельсов сошел поезд с авиатопливом
Поезд, перевозивший авиационное топливо, сошёл с рельсов в Польше. Как сообщает радиостанция RMF FM, об этом заявил представитель Государственной пожарной стражи Марчин Пуржиньский.
Уточняется, что инцидент произошёл в районе Грабовно Велького (Нижнесилезское воеводство). В результате произошла утечка топлива из цистерны.
«Железнодорожное движение остановлено. Пожара не произошло. Причины происшествия устанавливаются», - указал Пуржиньский.
Ранее новый электропоезд метро «Москва 2020» на испытаниях пробил тупиковую призму и сошёл с рельсов в подмосковных Мытищах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru