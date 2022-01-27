Электричка насмерть сбила мужчину на станции Удельная в Подмосковье

Электричка с маршрутом Ипподром - Москва насмерть сбила мужчину на станции Удельная в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

Погибшему мужчине было 45 лет.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и управления СК. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось об изменении в расписании пригородных электричек в сторону столицы в связи с упавшим на пути человеком.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЭлектричкиПодмосковье
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