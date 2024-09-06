Электричка и грузовик столкнулись на перегоне в Петербурге из-за водителя

Пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщила о столкновении пригородного поезда с грузовиком на перегоне Броневая — Санкт-Петербург-Балтийский.

По предварительным данным, водитель грузовика выехал на переезд на красный сигнал светофора, несмотря на исправную сигнализацию. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Электричка и грузовик столкнулись в Санкт-Петербурге

Пассажиры и экипаж поезда не пострадали, однако водитель грузовика получил травмы.

Сообщается, что движение на участке задержано более чем на час, и несколько пригородных поездов будут отменены, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: metalinfo.ru
ТЕГИ:ГрузовикиСтолкновениеРЖД

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