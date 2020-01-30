Эксперты: установить причину смерти пропавшего под Смоленском юноши невозможно

Эксперты сомневаются, что следствие сможет определить точную причину смерти 16-летнего Влада Бахова, который пропал в апреле прошлого года в Смоленской области, останки которого нашли накануне. О том, что помешает установить истину, рассказал судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов, сообщает сайт KP.RU.

Останки подростка были обнаружены в среду во время очередных поисков в лесной местности в окрестностях города Демидова – в оросительном канале в полутора километрах от места, где молодые люди устроили пикник весной 2019 года. По версии товарищей, пьяный Влад отправился один в город, после чего и и пропал. В этой истории остаётся очень много вопросов.

За 10 месяцев тело истлело почти полностью, остались одни кости. По словам судмедэксперта, если бы Влад утонул в болоте, тело сохранилось бы лучше из-за наличия консервирующих свойств воды. Однако в оросительном канале кардинально иная среда. Кроме того, гниение было активизировано жарким периодом лета, останки также подчистили насекомые.

Эдуард Туманов также считает вполне правдоподобным, что молодой человек мог захлебнуться в оросительном канале, поскольку был сильно пьян. При этом эксперт уверен, что установить конкретную причину смерти по оставшимся скелетированным останкам невозможно.

