Эксперты установили вину турецкого мотоциклиста в гибели МотоТани

Судебные эксперты пришли к выводу о виновности турецкого мотоциклиста в ДТП, в котором погибла российская блогерша Татьяна Озолина, известная как МотоТаня. Об этом сообщил ее бывший гражданский муж Станислав Федоренко в публикации в ее Telegram-канале.

По словам Федоренко, специалисты провели анализ состояния трассы, изучили повреждения мотоциклов, а также просмотрели видеозаписи с камер наблюдения и показания свидетелей. В результате экспертизы установлено, что турецкий байкер Онур Обут экстренно затормозил, когда перед ним маневрировал грузовик, что привело к столкновению с мотоциклом МотоТани.