Эксперты установили вину турецкого мотоциклиста в гибели МотоТани

Судебные эксперты пришли к выводу о виновности турецкого мотоциклиста в ДТП, в котором погибла российская блогерша Татьяна Озолина, известная как МотоТаня. Об этом сообщил ее бывший гражданский муж Станислав Федоренко в публикации в ее Telegram-канале.

По словам Федоренко, специалисты провели анализ состояния трассы, изучили повреждения мотоциклов, а также просмотрели видеозаписи с камер наблюдения и показания свидетелей. В результате экспертизы установлено, что турецкий байкер Онур Обут экстренно затормозил, когда перед ним маневрировал грузовик, что привело к столкновению с мотоциклом МотоТани.

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Федоренко уточнил, что Татьяна получила травмы, несовместимые с жизнью, и не смогла подняться после падения. Он также отметил, что в заключении судебно-медицинской экспертизы указывается на стопроцентную вину Обута и невиновность Озолиной. Теперь родные погибшей ожидают заключения медицинской экспертизы, после чего будет назначено слушание по делу. Турецкий мотоциклист отрицает свою вину, утверждая, что Озолина сама врезалась в него.

Авария произошла 23 июля на трассе Милас — Секе на юго-западе Турции. Озолина скончалась до прибытия медиков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал t.me/tanechkaozolina
ТЕГИ:ЭкспертизаСудТурцияСмертьМотоциклисты

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