Эксперты предупредили о возможных пожарах в 14 российских регионах на этой неделе

Речь идет о Сахалине, юго-востоке Хабаровского края, юге Красноярского и Алтайского краев, юге и западе Ханты-Мансийского автономного округа, а также Тюменской, Курганской, Челябинской, Оренбургской, Новгородской, Псковской, Ленинградской, Тверской областей и юге Карелии.

Как говорят эксперты, пожарную обстановку в стране может осложнить дефицит осадков при температуре до плюс 25 градусов.

На данный момент с точки зрения лесных пожаров опасения вызывают средняя полоса и юг Европейской России, а также Урал и Якутия, в Москве – возможны серьезные торфяные возгорания, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» эколог, руководитель лесной программы «Гринпис» Алексей Ярошенко.

