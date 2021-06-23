Эксперты предупредили о возможных пожарах в 14 российских регионах на этой неделе

Высокий риск распространения природных пожаров прогнозируется на этой неделе на территории 14 регионов России из-за жаркой погоды и отсутствия осадков, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

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Речь идет о Сахалине, юго-востоке Хабаровского края, юге Красноярского и Алтайского краев, юге и западе Ханты-Мансийского автономного округа, а также Тюменской, Курганской, Челябинской, Оренбургской, Новгородской, Псковской, Ленинградской, Тверской областей и юге Карелии.

Как говорят эксперты, пожарную обстановку в стране может осложнить дефицит осадков при температуре до плюс 25 градусов.

На данный момент с точки зрения лесных пожаров опасения вызывают средняя полоса и юг Европейской России, а также Урал и Якутия, в Москве – возможны серьезные торфяные возгорания, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» эколог, руководитель лесной программы «Гринпис» Алексей Ярошенко.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Лесные Пожары
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