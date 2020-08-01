Экспертиза не установила первичную причину смерти рэпера Картрайта

Также стало известно, что жена рэпера Марина Кохал не признала свою вину в суде по обвинению ее в убийстве супруга.

Напомним, 30 июля стало известно, что тело украинского рэпера Александра Юшко, известного как Энди Картрайт, обнаружено в центре северной столицы. СМИ сообщают, что в полицию о смерти рэпера заявил адвокат, к которому обратилась жена Юшко, 36-летняя Марина Кохал. Женщина рассказала, что её муж умер четыре дня назад предположительно от передозировки, а она искала способ скрыть тело и расчленила его.

Сотрудники полиции обнаружили в квартире пять пакетов с частями тела, молоток, нож и разделочную доску, а также ножовку по металлу, отмечает телеканал 360.

