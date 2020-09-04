Был на диете: Врачи рассказал о проблемах с пищеварением у Навального
У политика Алексея Навального в течение 5-7 дней до экстренной госпитализации были проблемы с пищеварением. Об этом заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев со ссылкой на анамнез, составленный со слов сопровождающих и супруги Навального.
По словам Сабаева, Навальный в те дни сидел на диетах для похудения, передаёт ТАСС. Токсиколог утверждает, что «всё, с чем пациент поступил», в плане изменения обмена веществ наблюдалось ещё до госпитализации. Такая клиническая картина встречается часто, добавил он.
Навальному стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву. Он потерял сознание и впал в кому. Первичные анализы и лечение проводили врачи омской БСМП-1, после чего политика доставили в немецкую клинику Charite. Там заявили, что Навальный мог быть отравлен нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Российские врачи утверждают, что ядов в организме политика не нашли.
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