Эксперт назвал стоимость газа из прорванных труб «Северных потоков»

Аналитик нефтегазовой и нефтегазохимической отрасли Александр Собко заявил, что из прорванных труб «Северных потоков» может выйти газа более чем на два млрд долларов, сообщает РИА Новости.

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По его словам, если взять за основу давление в трубе 300 бар и спотовую стоимость в 2000 долларов за тысячу кубометров, то по грубым подсчётам в одной нитке содержалось голубого топлива на сумму 720 млн долларов.

Эксперт считает, что при наличии в «Северных потоках» сопоставимого объёма газа, его стоимость в трех нитках по текущим ценам на крупнейшем европейском хабе TTF может составлять 2,16 млрд долларов.

Ранее компания – оператор Nord Stream AG заявила, что одновременно на трёх ветках морских газопроводов системы «Северный поток» произошли разрушения, ситуация оценивается как беспрецедентная.

Шведские сейсмологи, в свою очередь, рассказали о регистрации 26 сентября взрывов на маршрутах «Северных потоков» в районе утечек газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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