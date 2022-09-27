Эксперт назвал стоимость газа из прорванных труб «Северных потоков»
Аналитик нефтегазовой и нефтегазохимической отрасли Александр Собко заявил, что из прорванных труб «Северных потоков» может выйти газа более чем на два млрд долларов, сообщает РИА Новости.
По его словам, если взять за основу давление в трубе 300 бар и спотовую стоимость в 2000 долларов за тысячу кубометров, то по грубым подсчётам в одной нитке содержалось голубого топлива на сумму 720 млн долларов.
Эксперт считает, что при наличии в «Северных потоках» сопоставимого объёма газа, его стоимость в трех нитках по текущим ценам на крупнейшем европейском хабе TTF может составлять 2,16 млрд долларов.
Ранее компания – оператор Nord Stream AG заявила, что одновременно на трёх ветках морских газопроводов системы «Северный поток» произошли разрушения, ситуация оценивается как беспрецедентная.
Шведские сейсмологи, в свою очередь, рассказали о регистрации 26 сентября взрывов на маршрутах «Северных потоков» в районе утечек газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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