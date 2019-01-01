Экс-замминистра: АН-24 давно пора списать





Командир экипажа и бортмеханик погибли при аварийной посадке самолета АН-24 в Нижнеангарске. Борт летел из Улан-Удэ, однако при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, протаранил здания, где располагаются очистные сооружения и загорелся. На борту было 42 пассажира, в том числе малолетние дети, все спасены, однако многим понадобилась медицинская помощь.

Всего на данный момент 22 пострадавших, 15 из них медпомощь оказана амбулаторно, еще семь человек госпитализированы. Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, экипаж не смог удержать самолет в пределах аэродрома из-за отказа двигателя.