Экс-замминистра: АН-24 давно пора списать
После очередной трагедии с самолетом АН-24 эксперт НСН заявил, что России пора отказаться от эксплуатации этого самолета.
Командир экипажа и бортмеханик погибли при аварийной посадке самолета АН-24 в Нижнеангарске. Борт летел из Улан-Удэ, однако при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, протаранил здания, где располагаются очистные сооружения и загорелся. На борту было 42 пассажира, в том числе малолетние дети, все спасены, однако многим понадобилась медицинская помощь.
Всего на данный момент 22 пострадавших, 15 из них медпомощь оказана амбулаторно, еще семь человек госпитализированы. Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, экипаж не смог удержать самолет в пределах аэродрома из-за отказа двигателя.
Первые секунды после крушения Ан-24 в Нижнеангарске pic.twitter.com/eIuGnR1mI8— АРТЕМ КЛЮШИН (@ARTEM_KLYUSHIN) 27 июня 2019 г.
Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в эфире НСН рассказал, что Ан-24 – это самолёт, который дорабатывает ресурс и будет списан и утилизирован в ближайшем будущем.
« Ан-24 – это самолёт, который дорабатывает ресурс и будет списан и утилизирован в ближайшем будущем. Самолёт является техническим изделием, а любая техника – всегда отказывала, отказывает и будет отказывать. Работать в экстренных ситуациях пилотов учат и на тренажёрах, и на теоретических занятиях. Это рутинная работа авиаторов», - заключил Смирнов.
Глава Бурятии Алексей Цыденов пообещал держать ситуацию под контролем, а властям республики распорядился оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим. Сейчас на месте происшествия работают 3 расчета ГПС и 2 ДПК. Напомним, что похожая ситуация с АН-24 произошла в феврале этого года в Благовещенске. Там также при посадке отказал один из двигателей, но человеческих жертв удалось избежать.
Как стало известно РИА Новости, в расследовании причин аварийной посадки самолёта примут участие Межгосударственный авиационный комитет, территориальное управление Росавиации, следственные органы.
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- Экс-замминистра: АН-24 давно пора списать