Экс-замминистра транспорта арестовали по делу о мошенничестве
Дорогомиловский суд Москвы отправил под арест экс-замглавы Минтранса России Алексея Семенова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что бывший чиновник пробудет в СИЗО ближайшие два месяца.
Если Семенова признают виновным в совершении преступления, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее Московский городской суд признал законным продление до конца года срока ареста бывшему заместителю министра обороны России генералу армии Дмитрию Булгакову, который обвиняется в мошенничестве на более чем 49 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru