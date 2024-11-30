Экс-замминистра транспорта арестовали по делу о мошенничестве

Отмечается, что бывший чиновник пробудет в СИЗО ближайшие два месяца.

Если Семенова признают виновным в совершении преступления, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Московский городской суд признал законным продление до конца года срока ареста бывшему заместителю министра обороны России генералу армии Дмитрию Булгакову, который обвиняется в мошенничестве на более чем 49 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

