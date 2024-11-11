Экс-замминистра образования и науки Дагестана арестовали за взятку 60 млн рублей

Департамент финансов Москвы сообщил о расходах города на 2025 год

Первую линию производства противоопухолевых препаратов в «Алабушево» введут в 2026 году

Инвесторы получили от Москвы за 1 рубль в год более 132 га земли в ТиНАО

Проектирование МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий» приостановлено

Более 10 редких видов животных и растений выявлено в «Лосином острове»