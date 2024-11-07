Судья в отставке из Москвы получила 4 года колонии и штраф 4 млн за коррупцию

Судья в отставке из Москвы Ольга Колесниченко приговорена к четырем годам лишения свободы по делу о коррупции. Аналогичный срок получила руководитель юридической фирмы Татьяна Евграфова, проходящая по тому же делу. Кроме того, каждая оштрафована на четыре миллиона рублей.

Такой вердикт вынес Преображенский районный суд российской столицы. Он признал Колесниченко и Евграфову виновными в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

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Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Колесниченко занимала должность федерального судьи Гагаринского суда Москвы с 2015 по 2020 год. Высшая квалификационная коллегия судей в 2023 году дала согласие на возбуждение против нее уголовного дела по представлению Следственного комитета.

Согласно материалам дела, судья в отставке склоняла действующего коллегу Хамовнического суда Москвы Татьяну Перепелкову за взятку вынести решение в интересах ответчика по гражданскому делу о признании права общей долевой собственности жильцов многоквартирного дома.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ВзяткиКоррупцияСуд

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