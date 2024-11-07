Судья в отставке из Москвы получила 4 года колонии и штраф 4 млн за коррупцию

Судья в отставке из Москвы Ольга Колесниченко приговорена к четырем годам лишения свободы по делу о коррупции. Аналогичный срок получила руководитель юридической фирмы Татьяна Евграфова, проходящая по тому же делу. Кроме того, каждая оштрафована на четыре миллиона рублей.

Такой вердикт вынес Преображенский районный суд российской столицы. Он признал Колесниченко и Евграфову виновными в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.