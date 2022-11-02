Экс-замглавы Минпросвещения Раковой могут смягчить меру пресечения
Обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой могут смягчить меру пресечения. С ходатайством в суд вышли следователи МВД, сообщает ТАСС.
«В суд поступило ходатайство об изменении меры пресечения Раковой, которая содержится в СИЗО», - сообщили в суде.
Марина Ракова признала свою вину.
По версии следствия, Ракова вместе с Зуевым, тогда директором Института общественных наук РАНХиГС, а также замгендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге вузу был причинен ущерб на 21 миллион рублей.
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