В Москве задержан основатель компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров

В аэропорту Шереметьево был задержан владелец нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров. Уточняется, что задержание произошло в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Как уточняет Ura.ru, Мазуров подозревается в краже кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют Банка. Общая сумма превышает 3 млрд долларов.

По данным источников издания, владелец компании планировал вылететь во французскую Ниццу. Там у Мазурова имеется недвижимость, уточняет РЕН ТВ.

Известия поясняют, что ходатайство следствия об избрании меры пресечения в адрес Дмитрия Мазурова суд будет рассматривать 15 июля.

