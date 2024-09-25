Экс-управляющий столовыми «Военторг-Восток» арестован по делу о хищениях
Бывший управляющий столовыми «Военторг-Восток» Рамазан Саидов арестован по обвинению в хищении средств при заключении контрактов с Минобороны РФ для организации питания военнослужащих, сообщает «Коммерсант».
По данным следователей, он с июля по декабрь прошлого года, а также с января по март 2024-го похитил продукты, предназначенные для российских военнослужащих, а затем продал их.
Сумма нанесенного ущерба не называется, но в материалах следствия указывается, что хищение «было совершено в особо крупном размере на сумму в несколько миллионов рублей».
Саидову грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Ранее главу «Ленбытхима» задержали по делу о хищениях при исполнении гособоронзаказа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США в здании суда произошел взрыв
- Путин на заседании Совбеза предложил уточнить условия применения ядерного оружия
- Олег и Наталья Бутман закроют сентябрьскую серию концертов «Джаза на воде»
- Режиссер Мартин Скорсезе решил отложил съемки двух проектов
- СМИ: Израиль и «Хезболлах» могут заключить месячное перемирие
- Экс-управляющий столовыми «Военторг-Восток» арестован по делу о хищениях
- В Кремле началось заседание Совбеза по ядерному сдерживанию
- Суд взыскал с бывшего владельца банка «Югра» Хотина более 220 млрд рублей
- Израиль начал подготовку наземной операции в Ливане
- Двоих жителей Сочи арестовали за мошенничество
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru