Экс-управляющий столовыми «Военторг-Восток» арестован по делу о хищениях

По данным следователей, он с июля по декабрь прошлого года, а также с января по март 2024-го похитил продукты, предназначенные для российских военнослужащих, а затем продал их.

Сумма нанесенного ущерба не называется, но в материалах следствия указывается, что хищение «было совершено в особо крупном размере на сумму в несколько миллионов рублей».

Саидову грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее главу «Ленбытхима» задержали по делу о хищениях при исполнении гособоронзаказа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

