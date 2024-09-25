Экс-управляющий столовыми «Военторг-Восток» арестован по делу о хищениях

Бывший управляющий столовыми «Военторг-Восток» Рамазан Саидов арестован по обвинению в хищении средств при заключении контрактов с Минобороны РФ для организации питания военнослужащих, сообщает «Коммерсант».

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По данным следователей, он с июля по декабрь прошлого года, а также с января по март 2024-го похитил продукты, предназначенные для российских военнослужащих, а затем продал их.

Сумма нанесенного ущерба не называется, но в материалах следствия указывается, что хищение «было совершено в особо крупном размере на сумму в несколько миллионов рублей».

Саидову грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее главу «Ленбытхима» задержали по делу о хищениях при исполнении гособоронзаказа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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