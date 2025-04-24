Экс-участника запрещенного нацбатальона арестовали в ЛНР

Экс-участника запрещенного в России и признанного террористической организацией батальона «Айдар» арестовали в ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.

Против жителя Старобельска возбудили уголовное дело по статьям «Реабилитация нацизма», «Участие в террористическом сообществе» и «Публичное распространение под видом достоверных сведений заведомо ложной информации об использовании Вооруженными силами России своих полномочий».