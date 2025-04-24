Экс-участника запрещенного нацбатальона арестовали в ЛНР
Экс-участника запрещенного в России и признанного террористической организацией батальона «Айдар» арестовали в ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.
Против жителя Старобельска возбудили уголовное дело по статьям «Реабилитация нацизма», «Участие в террористическом сообществе» и «Публичное распространение под видом достоверных сведений заведомо ложной информации об использовании Вооруженными силами России своих полномочий».
Обвиняемый входил в состав 24-го штурмового батальона «Айдар». Находясь в Старобельске, он публиковал в соцсетях публикации украинских информагентств, дискредитирующие российскую армию и реабилитирующие нацизм.
Во время обыска по месту жительства злоумышленника удалось найти подтверждающие службу в рядах батальона документы и материалы экстремистской направленности. Фигуранта заключили под стражу.
Ранее Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил к 18 годам лишения свободы члена нацбатальона «Айдар». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru