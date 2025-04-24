Экс-участника запрещенного нацбатальона арестовали в ЛНР

Экс-участника запрещенного в России и признанного террористической организацией батальона «Айдар» арестовали в ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.

Против жителя Старобельска возбудили уголовное дело по статьям «Реабилитация нацизма», «Участие в террористическом сообществе» и «Публичное распространение под видом достоверных сведений заведомо ложной информации об использовании Вооруженными силами России своих полномочий».

Суд приговорил к 18 годам члена запрещенного нацбатальона

Обвиняемый входил в состав 24-го штурмового батальона «Айдар». Находясь в Старобельске, он публиковал в соцсетях публикации украинских информагентств, дискредитирующие российскую армию и реабилитирующие нацизм.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника удалось найти подтверждающие службу в рядах батальона документы и материалы экстремистской направленности. Фигуранта заключили под стражу.

Ранее Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил к 18 годам лишения свободы члена нацбатальона «Айдар». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияЗадержаниеУголовное ДелоЛНР

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