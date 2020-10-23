Экс-сотрудника ГРУ приговорили за убийство помощника прокурора
Бабушкинский районный суд Москвы приговорил к семи годам и одному месяцу лишения свободы экс-бойца спецназа ГРУ Максима Лунегова за нападение и убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова, пишет ТАСС.
Лунегова признали виновным по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ), а также по статье о разбое (ч. 3 ст 162 УК РФ). В приговоре отмечается, что осужденный полностью признал вину и сотрудничал со следствием после того, как был задержан.
По версии следствия, Лунегов и его знакомый Андрей Глухих познакомились с Некрасовым в интернете. Они приехали к Некрасову домой по приглашению и избили его, похитив ноутбук, бутылку от коньяка, две системы для нагревания табака IQOS, одежду и 100 рублей. Некрасов скончался от травм, не приходя в сознание.
Перед задержанием Лунегов пытался скрыться на территории Киргизии, но был задержан в Бишкеке сотрудниками местного Комитета национальной безопасности.
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