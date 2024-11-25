Экс-сотрудник РЖД получил пять лет колонии за коррупцию и мошенничество
Экс-глава службы пути Московской дирекции инфраструктуры РЖД Михаил Гридчин получил пять лет колонии общего режима за мошенничество и коррупцию. Также он лишен права занимать ряд должностей в госструктурах в течение пяти лет. Приговор вынес Ступинский суд Московской области. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Гридчин признан виновных в 7 эпизодах мошенничества с использованием служебного положения и 11 эпизодах получения взятки в значительном размере за незаконное бездействие.
Под стражей Гридчин находился с июня 2023 года, когда против него было возбуждено уголовное дело.
Установлено, что денежные средства бывший руководитель незаконно получал от подчиненных. В связи с деятельным раскаянием дело Гридчина рассматривалось в особом порядке, было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Ранее бывшего главу департамента имущественных отношений министерства обороны России Дмитрия Куракина приговорили к 17 годам лишения свободы по делу о коррупции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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