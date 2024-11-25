Экс-сотрудник РЖД получил пять лет колонии за коррупцию и мошенничество

Гридчин признан виновных в 7 эпизодах мошенничества с использованием служебного положения и 11 эпизодах получения взятки в значительном размере за незаконное бездействие.

Под стражей Гридчин находился с июня 2023 года, когда против него было возбуждено уголовное дело.

Установлено, что денежные средства бывший руководитель незаконно получал от подчиненных. В связи с деятельным раскаянием дело Гридчина рассматривалось в особом порядке, было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Ранее бывшего главу департамента имущественных отношений министерства обороны России Дмитрия Куракина приговорили к 17 годам лишения свободы по делу о коррупции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

