Экс-солист группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок напал на фаната

Сообщается, что инцидент произошёл во время выступления группы «Ляпис 98», с которой Михалок приехал в Полтаву.

По словам зрителей, музыкант повздорил с подвыпившим мужчиной. Рокер пригласил поклонника на сцену, потребовал показать билет и предложил что-нибудь сыграть, после чего напал, разбив мужчине нос. В итоге фаната унесли под руки, а Михалок спокойно продолжил выступать.

Ранее бойца UFC в лёгкой весовой категории Конора Макгрегора обвинили в нападении и избиении итальянского диджея Франческо Факкинетти.