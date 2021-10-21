Экс-солист группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок напал на фаната
Один из основателей белорусской панк-рок-группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок прямо на концерте отправил в нокаут одного из фанатов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», опубликовавший видеозапись происшествия.
Сообщается, что инцидент произошёл во время выступления группы «Ляпис 98», с которой Михалок приехал в Полтаву.
По словам зрителей, музыкант повздорил с подвыпившим мужчиной. Рокер пригласил поклонника на сцену, потребовал показать билет и предложил что-нибудь сыграть, после чего напал, разбив мужчине нос. В итоге фаната унесли под руки, а Михалок спокойно продолжил выступать.
Ранее бойца UFC в лёгкой весовой категории Конора Макгрегора обвинили в нападении и избиении итальянского диджея Франческо Факкинетти.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+36 339 / сут.
Умерли
227 тыс.+1 036 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 895 / сут.
- МИД: Россия требует от Польши восстановить кладбище советских воинов в Замбруве
- Импорт мандаринов из Абхазии может упасть вдвое
- Бывшие стюардессы Alitalia устроили в Риме голую акцию протеста
- Степашин заявил о 25% фальсификате стройматериалов в России
- Экс-солист группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок напал на фаната
- Кремль сообщил о режиме работы Путина во время нерабочих дней
- Минфин предлагает упростить выдачу алкогольных лицензий
- Минздрав наградил сотрудников центра Гамалеи за участие в создании вакцины от COVID-19
- Уроженка Брянска выиграла конкурс «Мисс Вселенная - Австралия»
- Дамбу в Петербурге закроют ночью из-за угрозы наводнения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru