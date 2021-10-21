Экс-солист группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок напал на фаната

Один из основателей белорусской панк-рок-группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок прямо на концерте отправил в нокаут одного из фанатов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», опубликовавший видеозапись происшествия.

Сообщается, что инцидент произошёл во время выступления группы «Ляпис 98», с которой Михалок приехал в Полтаву.

По словам зрителей, музыкант повздорил с подвыпившим мужчиной. Рокер пригласил поклонника на сцену, потребовал показать билет и предложил что-нибудь сыграть, после чего напал, разбив мужчине нос. В итоге фаната унесли под руки, а Михалок спокойно продолжил выступать.

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ФОТО: Фотограф: Илья Рудницкий
ТЕГИ:КонцертДракаНападениеСергей МихалокЛяпис Трубецкой
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