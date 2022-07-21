Экс-режиссёра «Ералаша» посадили за педофилию

Солнцевский суд Москвы признал бывшего режиссёра, сценариста и постановщика «Ералаша» Илью Белостоцкого виновным по делу о педофилии, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

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В сообщении говорится, что 48-летнего мужчину суд приговорил к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Ранее в Костроме двух педофилов, обвиняемых в убийстве девочки, приговорили к пожизненному заключению, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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