Экс-работника оборонного предприятия Перми обвинили в сотрудничестве с Украиной
Экс-сотрудницу оборонного предприятия в городе Пермь обвинили в передаче спецслужбам Украины данных о деятельности компании. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.
Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».
Отмечается, что фигурантка вышла на связь с представителем спецслужбы Украины по своей инициативе и предложила содействие.
Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Новороссийске по подозрению в финансировании украинской экстремистской организации 46-летнего россиянина. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru