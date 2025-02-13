Экс-работника оборонного предприятия Перми обвинили в сотрудничестве с Украиной

Экс-сотрудницу оборонного предприятия в городе Пермь обвинили в передаче спецслужбам Украины данных о деятельности компании. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

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Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».

Отмечается, что фигурантка вышла на связь с представителем спецслужбы Украины по своей инициативе и предложила содействие.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Новороссийске по подозрению в финансировании украинской экстремистской организации 46-летнего россиянина. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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