Минфин отверг обвинения главы Carlsberg в «краже» бизнеса в РФ

Министерство финансов России прокомментировало обвинение руководства датской компании Carlsberg в «краже» бизнеса в РФ.

Carlsberg лишил «Балтику» права выпускать датское пиво

В ведомстве уточнили, что пивоваренная компания «Балтика» не перешла в собственность государства. Введение временного управляющего не влияет на структуру собственности, передает ТАСС заявление пресс-службы Минфина.

Ранее глава Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен обвинил власти РФ в «краже» бизнеса.

Датская компания после начала спецоперации пыталась продать завод «Балтика». В июле 2023 года президент Владимир Путин передал предприятие во временное управление Росимущества, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: vk.com/baltika_company
ТЕГИ:ПивоГосударство и бизнесМинфин

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