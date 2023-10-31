Минфин отверг обвинения главы Carlsberg в «краже» бизнеса в РФ
Министерство финансов России прокомментировало обвинение руководства датской компании Carlsberg в «краже» бизнеса в РФ.
В ведомстве уточнили, что пивоваренная компания «Балтика» не перешла в собственность государства. Введение временного управляющего не влияет на структуру собственности, передает ТАСС заявление пресс-службы Минфина.
Ранее глава Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен обвинил власти РФ в «краже» бизнеса.
Датская компания после начала спецоперации пыталась продать завод «Балтика». В июле 2023 года президент Владимир Путин передал предприятие во временное управление Росимущества, сообщает «Радиоточка НСН».
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