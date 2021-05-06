Экс-президент Мальдив госпитализирован после взрыва у своего дома

Экс-президент Мальдивской республики, действующий спикер парламента Мохамед Нашид госпитализирован после взрыва у своего дома. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Взрыв произошел вблизи его дома в столице республики Мале. На месте происшествия работают экстренные службы.

Отмечается, что госпитализирован также один из телохранителей Нашида. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Нашиду 53 года. Он был президентом республики с 2008 по 2012 годы.

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ФОТО: Flicrk.com
ТЕГИ:Взрыв
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