Экс-президент Армении Кочарян подал в суд на Пашиняна
Бывший президент Армении Роберт Кочарян подал судебный иск против республики и премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает «Коммерсант».
В частности, Кочарян требует признания презумпции невиновности и публично опровергнуть высказанные в свой адрес утверждения, а также возместить нематериальный ущерб.
Пресс-секретарь команды адвокатов Кочаряна Элина Саакова рассказала, что обратиться в суд было решено после митинга 1 марта 2021 года, на котором Пашинян заявил, что в марте 2008 года армянские власти «вывели армию против народа». Кроме того, премьер отметил, что фигуранты уголовного дела о свержении конституционного строя «надеются на повторную узурпацию власти»
По словам Сааковой, по каждому из пунктов иска в качестве компенсации Кочарян требует по два миллиона драмов (чуть больше 288 тысяч рублей по текущему курсу).
По делу о разгоне акций протеста в марте 2008 года Кочарян был арестован трижды - в июле и декабре 2018 года, а также в июне 2019 года.
В апреле 2020 года суд общей юрисдикции Еревана прекратил уголовное дело в отношении экс-президента страны Кочаряна, признав антиконституционной статью о посягательстве на конституционный строй, сообщает RT.
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