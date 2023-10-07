Экс-премьера Израиля Беннета призвали в армию из-за войны с ХАМАС

Бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета призвали в армию из-за конфликта с сектором Газа, пишет издание Walla.

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По информации СМИ, Беннета заметили в одном из складов израильской армии.

Рано утром 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, боевики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге страны.

По последним данным, в Израиле число погибших из-за нападения ХАМАС составляет минимум 100 человек, еще 900 человек пострадали, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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