Экс-посол Молдовы стал фигурантом уголовного дела о контрабанде

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам предъявила обвинения бывшему послу Молдовы в РФ Андрею Негуце. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

Отмечается, что Негуца 28 декабря был задержан на 72 часа, его подозревают в контрабанде анаболиков.

Следствие подало ходатайство об аресте дипломата на 30 дней. Сам Негуца свою причастность отрицает. Наказание по предъявляемым ему обвинениям предполагает лишение свободы сроком от трех до десяти лет.

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МИД Республики Молдова 5 декабря сообщило о предотвращении попытки контрабанды партии анаболиков. После инцидента Негуца был снят с должности.



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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:ГенпрокуратураКонтрабандаПосолМолдавия
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