Экс-посол Молдовы стал фигурантом уголовного дела о контрабанде

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам предъявила обвинения бывшему послу Молдовы в РФ Андрею Негуце. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

Отмечается, что Негуца 28 декабря был задержан на 72 часа, его подозревают в контрабанде анаболиков.

Следствие подало ходатайство об аресте дипломата на 30 дней. Сам Негуца свою причастность отрицает. Наказание по предъявляемым ему обвинениям предполагает лишение свободы сроком от трех до десяти лет.