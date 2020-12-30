Экс-посол Молдовы стал фигурантом уголовного дела о контрабанде
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам предъявила обвинения бывшему послу Молдовы в РФ Андрею Негуце. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.
Отмечается, что Негуца 28 декабря был задержан на 72 часа, его подозревают в контрабанде анаболиков.
Следствие подало ходатайство об аресте дипломата на 30 дней. Сам Негуца свою причастность отрицает. Наказание по предъявляемым ему обвинениям предполагает лишение свободы сроком от трех до десяти лет.
МИД Республики Молдова 5 декабря сообщило о предотвращении попытки контрабанды партии анаболиков. После инцидента Негуца был снят с должности.
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