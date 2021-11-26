Экс-начальника Саратовской больницы ФСИН арестовали по делу о сексуальном насилии

Арест продлится до 25 января 2022 года. Гаценко обвиняют в организации преступного сообщества для совершения насильственных действий сексуального характера (статья 33 и статья 2 УК РФ).

Ранее основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что получил видеофайлы ФСИН, которые доказывают систематические пытки заключённых в колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей.

Следственный комитет уже возбудил более 35 уголовных дел и расследований по подозрению в сексуальном насилии и превышении должностных полномочий с применением насилия.

