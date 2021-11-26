Экс-начальника Саратовской больницы ФСИН арестовали по делу о сексуальном насилии
Волжский районный суд Саратова заключил под стражу экс-начальника областной туберкулезной больницы ФСИН (ОТБ-1) Павла Гаценко. Об этом сообщает ТАСС.
Арест продлится до 25 января 2022 года. Гаценко обвиняют в организации преступного сообщества для совершения насильственных действий сексуального характера (статья 33 и статья 2 УК РФ).
Ранее основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что получил видеофайлы ФСИН, которые доказывают систематические пытки заключённых в колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей.
Следственный комитет уже возбудил более 35 уголовных дел и расследований по подозрению в сексуальном насилии и превышении должностных полномочий с применением насилия.
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- Экс-начальника Саратовской больницы ФСИН арестовали по делу о сексуальном насилии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru