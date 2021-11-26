Телеграм: Экскурсия в морг и наследство Чубайса
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Пыточная и её директор
В четверг Владимир Путин уволил главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, который занимал свою должность с октября 2019 года. Новым директором службы президент назначил замглавы МВД генерала Аркадия Гостева.
В октябре резонансный скандал разразился вокруг ФСИН после того, как правозащитный проект Gulagu.net начал публиковать видео пыток и изнасилований заключенных в колониях и тюремных больницах. Было возбуждено несколько уголовных дел, последовали увольнения сотрудников ФСИН.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн пишет, что кадровое решение стало внезапным:
«Увольнение директора ФСИН явилось полной неожиданностью для большинства. Еще два часа назад Александр Калашников принимал участие в координационном совещании в Генпрокуратуре, посвященном реализации нацпроектов».
«Преемник» рассуждает о роли общественной кампании, вызванной скандалом с пытками:
«Отставка директора ФСИН Александра Калашникова показывает, что обратная связь между системой и обществом в виде значимых ответных решений все еще возможна в принципе. Система не закрылась окончательно от гражданского аудита. Редкий пример общественной кампании, которая достигла хотя бы одной из своих целей. И это кажется более важным сюжетом, чем рассуждения об аппаратных бенефициарах/проигравших от этой отставки».
«Парламент с кнопкой» размышляет о перспективах:
«В МВД Гостев отвечал за региональные, контрольные и инспекторские управления. Это говорит о том, что перед ФСИН, скорее всего, будет поставлена задача усилить контроль и провести кадровую аттестацию сотрудников в регионах. Во ФСИН наблюдается серьезная проблема с коррупцией, нарушением правовых нормативов, неформальными контактами. И Гостев – лицо, подходящее на роль того, кто будет с этим разбираться. Остается главный вопрос: изменится ли ситуация с пытками в российских колониях? И здесь поводов для оптимизма мало. И дело вовсе не в личности нового главы ФСИН Гостева. Просто кадровые перестановки, даже если они происходят на высшем уровне, должны быть более масштабны для решения настолько серьезной проблемы как повсеместные пытки в российских тюрьмах. Гостев, даже если он положит все свои силы на то, чтобы положить этому конец, с большой вероятностью не сможет уследить за всем, обнаружить и разрушить все коррупционные каналы во ФСИН».
«Мейстер» верит в лучшее:
«Ждать от смены руководителя немедленного улучшения обстановки вряд ли имеет смысл. А вот предложений по изменению системы контроля и надзора – как общественного, так и прокурорского, а также, конечно же, сообщений о проверке остальных исправительных учреждений и расследованиях по вскрывшимся фактам нарушений дождаться хотелось бы. <…> Надежда есть – отзывы о Гостеве за период его службы в МВД очень хорошие, службу он проходил от земли до центрального аппарата со всеми ступеньками, начиная с постового милиционера, и будучи не из системы ФСИН, но при этом знакомым со спецификой работы, наверняка представляет, что и как надо делать».
Бандиты и их национальность
Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий упоминать национальность и вероисповедание преступника в СМИ.
Депутат Госдумы Евгений Попов в своем канале «popovrtr» объясняет, почему законопроект не имеет смысла:
«Поправка Чеченского Парламента не будет работать, даже если большинство проголосует за нее, в чем глубоко сомневаюсь. Для россиян фразы "уроженец Казани/Уфы/Рязани/Элисты/Гудермеса" не менее информативны, чем указание на национальность – татарин/башкир/русский/калмык/чеченец. Или упоминания топонимов тоже запретим? К тому же большинство имен и фамилий с 90% точностью раскрывают и национальность, и религиозную принадлежность. Тоже запретить упоминать? А как быть с тем, что украинцы убивают русских на Донбассе? Убивают же! С расправами радикалов в Сирии над христианами, мусульманами и древними религиозными святынями? Как рассказывать об издевательствах поляков над курдами-езидами? И так далее. Или дело касается только граждан России?»
«Старше Эдды» соглашается:
«Если национальность и вероисповедание преступников называть будет нельзя, то замалчивать ФИО никакой закон не запретит. В таком случае люди, особенно после очередного резонансного преступления сами додумают, кем были Магомед Магомедов, Леча Исаев и Амаяк Акопян, которые в составе преступной группы по предварительному сговору совершили то-то и то-то, в результате чего перетерпевшему Ивану Иванову были нанесены тяжкие телесные повреждения. И никуда не денутся розыскные дела Интерпола, вывешенные на всеобщее обозрение в интернете. И ФСБ после очередной операции против радикальных террористов укажет, что ликвидированные все же причисляли себя к определенной религиозной группе».
«Голос государствообразующего национализма» считает обсуждаемый запрет вредным:
«К чему приведет принятие данного законопроекта. Во-первых, это приведет к эскалации межнациональной вражды в РФ. Понимая, что запрет связан с преступниками, принадлежащим к определенным, всем известным этногруппам, люди будут испытывать еще большие негативные эмоции по отношению к ним. Это вызовет нарастание напряженности. Во-вторых, принятие данного запрета укрепит положение самих этнопреступников, увеличит их чувство безнаказанности, позволит им требовать для себя больших прав, обезличит их, а значит, снизит резонанс от преступлений, что неизбежно отразится на качестве правосудия и строгости наказаний».
«Искрá» описывает похожие риски:
«Конспирологическое мышление легко активирует идею "если запрещают называть национальность преступников, значит, национальность преступников очень интересная!". Очень быстро в сознании широких народный масс слова "преступник" и "нерусский" потеряют семантическую разницу, что приведет Россию к флегматическому наблюдению за заревами заларийских пожаров. Миграционную политику в России придется менять на обратную. По-хорошему или по-плохому».
«Темник» напоминает, что это не первый такой законопроект:
«Заметим, что перед нами уже минимум третья волна попыток введения указанного запрета. В 2012 году даже Президент поддержал такую инициативу. Но факт есть факт: новелла раз за разом не доходила до реализации. Вероятно, виной всему отсутствие консенсуса в обществе по данной теме. Опрос ФОМ от 2012 года показывает, что 31% россиян поддерживает упоминание национальности преступника в СМИ, а 35% – против».
Врачи и антиваксеры
Главврачи и заведующие отделениями 11 российских больниц, где лечат от коронавируса, написали открытое письмо противникам вакцинации, в том числе политикам и общественным деятелям: лидерам КПРФ и «Справедливой России» Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, политологу Сергею Кургиняну, актрисе Марии Шукшиной, певице Наталье Ветлицкой, телеведущему Оскару Кучере, музыканту Константину Кинчеву, певцу и композитору Юрию Лозе. Авторы обращения предложили лидерам общественного мнения провести их по красным зонам, реанимациям и моргам больниц.
Один из авторов письма, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, объясняет смысл приглашения:
«Мы живем в век, когда мнение профессионалов в любой отрасли может запросто развеять какой-нибудь известный человек. Сам ли он введен в заблуждение или просто хайпует – неважно. Последствия – вот что страшно! <…> Даже мои друзья и знакомые на мои факты пытаются мне привести "контраргументы" о "вакцинации и ограничительных мерах" довольно известных и уважаемых в нашей стране сограждан. Как оказалось, не только я нахожусь в такой ситуации. Поэтому мы с коллегами решили обратиться с открытым письмом ко всем, кто продолжает не верить в серьезность происходящего. Пусть придут к нам в наши больницы, в "красные зоны", пусть своими глазами увидят, как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха, пусть сами послушают истории наших пациентов, которые поверили им, а не нам, врачам».
Политолог Алексей Мухин понимает авторов письма:
«Антипрививочники, пожалуй, довели врачей. Те, кто ежедневно видит борьбу за жизнь, уже, мы знаем, устают – и лечить, и оппонировать подчас очень глупым, нерациональным доводам, которые приводят воинствующие буквально "антиваксеры". Конечно, за свою жизнь ты отвечаешь сам. Но не мешай своей глупостью и упрямством, которые ты сеешь вокруг себя и в соцсетях так обильно, спасать жизни других. Кстати, после посещения "красных зон" – в виде пациентов – мнение многих противников прививок изменилось кардинально. Они заткнулись. Может, действительно настала пора устраивать экскурсии в морги?»
«Мюсли вслух» комментируют реакцию адресатов письма:
«Любопытно, что из 12 адресатов письма врачей с приглашением на экскурсию в "красные зоны" ковидных госпиталей ни один не согласился посетить больницу. Кто-то поблагодарил за приглашение и отказался вежливо (как Петр Толстой), кто-то не очень вежливо (как Мария Шукшина), кто-то даже нахамил (Юрий Лоза» – но никто не согласился своими глазами посмотреть, как лечат от ковида».
«Русский Сыч» не понимает, почему в число адресатов письма попал Петр Толстой:
«Не очень понимаю, почему вице-спикер Госдумы Петр Толстой, ЕР, попал в один список адресатов письма от врачей ковидных госпиталей – вместе с заслуженными антиваксерами РФ. Он всего лишь указал на то, что с кампанией в пользу вакцинации есть, мягко говоря, большие проблемы. Ну так нас тут половина таких – привившихся, видящих проблемы в агитации и пропаганде прививок и о том говорящих вслух; остальные привились и им пофиг. Что ж, нас тоже в противники записывать, что ли. Но сам посыл Проценко и его коллег – "приходите в красную зону и все поймете" – считаю вполне разумным и прагматичным именно в силу явной его идеалистичности и расчета на лучшее в человеческой природе».
«АДЕКВАТ» комментирует отказ Зюганова от приглашения:
«С приглашения врачей на экскурсию Зюганов, как и следовало ожидать, соскочил с быстротой необыкновенной. Основание: утверждает, что уже не раз побывал и в "красных зонах", и в моргах. Выдвигаю гипотезу: такие визиты не могли остаться непубличными, единственной их целью могло быть привычное гудение в камеры где-нибудь в больничном коридоре, как все плохо с медициной сейчас и как хорошо стало бы при коммунистах. Подходящих для этого поводов за полтора с лишним года было полно: от первой волны до думских выборов. Напрягаю память. Не доверяя памяти, напрягаю поисковики. Не вспоминается и не находится ничего. Нуль. Зеро. Дорогие читатели, может, вам памятны сюжеты про Зюганова в коронавирусных больницах и подавно моргах? Если вдруг да, буду крайне благодарен за ссылки в личку. Но если вдруг нет, тривиальнейший тезис "коммунисты врут как дышат" можно будет считать доказанным примерно в миллионный раз».
Чубайс и его дефолты
В конце прошлой недели госкорпорация «Роснано» признала, что оказалась на грани дефолта и ищет варианты реструктуризации долга, общая сумма которого достигла примерно 150 млрд рублей. Тогда же Московская биржа приостановила торги облигациями «Роснано», а в понедельник, когда торги были возобновлены, долговые бумаги «Роснано» обвалились до 80-90% от номинала.
«Доктор прописал» рассказывает, почему возможность дефолта «Роснано» стала одной из самых обсуждаемых тем:
«Обсуждаемых по той причине, что еще ни разу российские госкомпании не объявляли дефолта по своим обязательствам. Ну а в еще большей степени в связи с тем, что до декабря 2020 года "Роснано" возглавлял А. Б. Чубайс. <…> Очевидно, что проекты, в которые вкладывала средства компания, не приносят такой отдачи, чтобы платить по обязательствам. Не менее очевидно, что без господдержки справиться с нынешними проблемами "Роснано" будет сложно. Что касается оценок деятельности Анатолия Борисовича во главе компании, то скажем так: оценить ее положительно, с учетом вышеизложенного, весьма проблематично».
«IF Bonds» отмечает, что новость не стала сюрпризом:
«В отчетности за 6 месяцев 2021 года аудиторы прямым текстом написали, что оборотные активы превышают краткосрочные обязательства на 34 млрд рублей. Однако руководство предполагает, что в обозримом будущем обязательства, включая затраты на их обслуживание, могут не быть обеспечены активами Группы в достаточной степени. Руководство считает, что в ближайшее время потребуется дополнительное финансирование со стороны акционера. То есть государства. Таким образом, того, кто внимательно читал отчетность Роснано в июне, происходящее сегодня удивляет очень мало».
«Политджойстик/Politjoystic» комментирует проблемы «Роснано»:
«Облако тегов вокруг "Роснано" складывается изумительное. Тут и вывод денег через офшоры, и запредельные вознаграждения сотрудникам, и несостоятельность большей части проектов, и многое другое. Немного красноречивой статистики. 50 из 69 проектов либо не окупились, либо находятся на стадии ликвидации. Дополнительная капитализация, требующаяся для удержания корпорации на плаву (по состоянию на конец 2020-го года) – 116 млрд рублей. Средняя зарплата одного работника в 2012 (!) году – 592 тыс. рублей. Еще вопрос на засыпку. Сколько из российских портфельных компаний, созданных "Роснано" за всю свою историю, было приобретено крупными зарубежными инвесторами? Ответ – 0. Зато финансово-кредитная деятельность била все рекорды. Любой сомнительный проект по указанию Чубайса получал практически неограниченное кредитование под гособязательства – и кому какое дело, что спустя непродолжительное время он объявлялся несостоятельным?»
«Временное Правительство» следит за реакцией рынков:
«Дефолт Роснано продолжает аукаться финансовым рынкам – Минфин отменил намеченные аукционы по размещению облигаций федерального займа в связи с возросшей волатильностью. Попутно наблюдается отток инвесторов, избавляющихся от бумаг российских госкомпаний, что уже привело к обвалу Московской биржи. Фраза "во всем виноват Чубайс" получила новую жизнь».
«Банкста» обращает внимание на объявление о скорой презентации новой версии сайта «Роснано»:
«Пир во время чумы. Роснано хочет обновить свой сайт. С него начала пропадать информация об активах, деятельности, списке руководства, структуре и дочерних компаниях группы. Завтра окажется, что Роснано не госкомпания, а принадлежит алкашу из Ростова».
Украина и её войны
Западные СМИ массово сообщают, что Россия зимой введет войска на Украину. Американские издания сообщили, что директор Национальной разведки Эврил Хейнс посетила Брюссель, чтобы проинформировать послов НАТО о возможном военном вмешательстве России на Украине. О подготовке российского вторжения заявил и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
«Всевидящее око» задает вопросы о причинах происходящего:
«Пишут, нагнетание паранойи вокруг российского вторжения на Украину берет новые высоты. Украинская разведка уже и план вторжения перехватила. Редакцию Ока же в данной ситуации интересуют не параноидальные вопросы вроде "начнется мнимое вторжение с Одессы или с Херсона?", а материи куда более прагматические. Что послужило спусковым крючком для такой массированной кампании? Газ? Или грядущий в новом году очередной распил натовских бюджетов на борьбу с русской угрозой? Или все-таки газ? Или то и другое?»
«С берега Гудзона» пишет о русофобии и обращает внимание на форму информационной кампании:
«Некоторое время назад появился новый жанр эмоциональных публикаций экспертов (в кавычках и без) по России. Мол, вот все увлеклись Китаем, а нельзя расслабляться! Россия-то ух как опасна! Причину беспокойства понять можно. Действительно, все большее внимание уделяется размышлениям о противостоянии с Китаем, для Америки сегодня куда более опасным. (Сомневающихся в очередной раз приглашаю хотя бы вспомнить размер китайских инвестиций в США.) <…> Понимание этих двух факторов – угрозы сворачивания финансирования (в особенности) и интенсивности русофобии – вполне объясняет шумность, как это раньше говорили, военных тревог по поводу российского "вторжения"».
«Захватить мир и печеньки» комментирует информацию о том, что презентация Минобороны Украины о рисках российского вторжения подготовлена на английском языке:
«Главный добывающий разведывательный орган Украины – американское разведсообщество, директор которого – Эврил Хейнс – недавно посетила Брюссель, где "проинформировала" послов НАТО о "возможном военном вторжении России на Украину". Кроме того, председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли обсудил по телефону с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным свою озабоченность "действиями" России. Презентация, с высокой степенью вероятности, была вручена украинцам и высвечена в своем первозданном виде. И предназначена она в первую очередь для аудитории, не задумывающейся о том, что у Украины есть какой-то свой язык. Причем, судя по схеме, доклад был приурочен к учению "Запад-2021", благополучно завершившемуся два месяца назад. Мощь медиаресурсов Запада сейчас такова, что фактологии и элементарного правдоподобия для раскрутки инфоповода не требуется. А любая криво сделанная инфографика – это уже заявка на победу».
«Что происходит» рассматривает англоязычную карту Европы с отмеченными на ней территориями, на которых якобы находятся российские войска:
«Чтобы как-то оправдать выделение Украине военной помощи, пентагоновские лоббисты вынуждены идти на откровенно карикатурные уловки. Например, один из спонсируемых американской военщиной аналитических центров намалевал карту зарубежных гарнизонов России, стоящих на границе со странами НАТО. Посыл "инфографики" простой – Россия разместила на границах НАТО больше своих военных, чем США на границе с Россией. Видимо, это и должно разъяснить необходимость отправки щирой армии джавелинов за счет американских налогоплательщиков. Вопросы о том, что вообще американские войска делают на другом конце земного шара, почему не учитывается их 50-тысячная группировка в Японии, и почему составители материала забыли про численность войск натовских союзников, остаются без ответа. Не говоря уже о давно закрытом вопросе продвижения НАТО на Восток, которое руководство США в начале 90-х обещало не осуществлять».
«Мышь в овощном» полагает, что речь может идти о подготовке Украиной наступления на Донбасс:
«Мантра про "вторжение России на Украину" не обязательно является глупой сказкой или горячечным бредом. В ней может быть совершенно конкретный смысл по подготовке мирового общественного мнения к реальным событиям. Скажем, к полномасштабному возобновлению Киевом карательной операции на Юго-Востоке Украины с целью решить "Донбасский вопрос" по сценарию "Карабахского вопроса". Как должна будет отреагировать Москва на массовые убийства проживающих на Донбассе граждан России? Как эта реакция будет встречена внешним миром, которому сейчас активно ездят по ушам рассказами про якобы готовящееся нашей страной вторжение? Ну и, до кучи, что мы услышим от наших местных авторов с хорошими лицами, традиционно предпочитающими именовать свою страну "агрессором"?»
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