Телеграм: Экскурсия в морг и наследство Чубайса

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Западные СМИ массово сообщают, что Россия зимой введет войска на Украину. Американские издания сообщили, что директор Национальной разведки Эврил Хейнс посетила Брюссель, чтобы проинформировать послов НАТО о возможном военном вмешательстве России на Украине. О подготовке российского вторжения заявил и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Всевидящее око» задает вопросы о причинах происходящего:

«Пишут, нагнетание паранойи вокруг российского вторжения на Украину берет новые высоты. Украинская разведка уже и план вторжения перехватила. Редакцию Ока же в данной ситуации интересуют не параноидальные вопросы вроде "начнется мнимое вторжение с Одессы или с Херсона?", а материи куда более прагматические. Что послужило спусковым крючком для такой массированной кампании? Газ? Или грядущий в новом году очередной распил натовских бюджетов на борьбу с русской угрозой? Или все-таки газ? Или то и другое?»

«С берега Гудзона» пишет о русофобии и обращает внимание на форму информационной кампании:

«Некоторое время назад появился новый жанр эмоциональных публикаций экспертов (в кавычках и без) по России. Мол, вот все увлеклись Китаем, а нельзя расслабляться! Россия-то ух как опасна! Причину беспокойства понять можно. Действительно, все большее внимание уделяется размышлениям о противостоянии с Китаем, для Америки сегодня куда более опасным. (Сомневающихся в очередной раз приглашаю хотя бы вспомнить размер китайских инвестиций в США.) <…> Понимание этих двух факторов – угрозы сворачивания финансирования (в особенности) и интенсивности русофобии – вполне объясняет шумность, как это раньше говорили, военных тревог по поводу российского "вторжения"».

«Захватить мир и печеньки» комментирует информацию о том, что презентация Минобороны Украины о рисках российского вторжения подготовлена на английском языке:

«Главный добывающий разведывательный орган Украины – американское разведсообщество, директор которого – Эврил Хейнс – недавно посетила Брюссель, где "проинформировала" послов НАТО о "возможном военном вторжении России на Украину". Кроме того, председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли обсудил по телефону с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным свою озабоченность "действиями" России. Презентация, с высокой степенью вероятности, была вручена украинцам и высвечена в своем первозданном виде. И предназначена она в первую очередь для аудитории, не задумывающейся о том, что у Украины есть какой-то свой язык. Причем, судя по схеме, доклад был приурочен к учению "Запад-2021", благополучно завершившемуся два месяца назад. Мощь медиаресурсов Запада сейчас такова, что фактологии и элементарного правдоподобия для раскрутки инфоповода не требуется. А любая криво сделанная инфографика – это уже заявка на победу».

«Что происходит» рассматривает англоязычную карту Европы с отмеченными на ней территориями, на которых якобы находятся российские войска:

«Чтобы как-то оправдать выделение Украине военной помощи, пентагоновские лоббисты вынуждены идти на откровенно карикатурные уловки. Например, один из спонсируемых американской военщиной аналитических центров намалевал карту зарубежных гарнизонов России, стоящих на границе со странами НАТО. Посыл "инфографики" простой – Россия разместила на границах НАТО больше своих военных, чем США на границе с Россией. Видимо, это и должно разъяснить необходимость отправки щирой армии джавелинов за счет американских налогоплательщиков. Вопросы о том, что вообще американские войска делают на другом конце земного шара, почему не учитывается их 50-тысячная группировка в Японии, и почему составители материала забыли про численность войск натовских союзников, остаются без ответа. Не говоря уже о давно закрытом вопросе продвижения НАТО на Восток, которое руководство США в начале 90-х обещало не осуществлять».

«Мышь в овощном» полагает, что речь может идти о подготовке Украиной наступления на Донбасс:

«Мантра про "вторжение России на Украину" не обязательно является глупой сказкой или горячечным бредом. В ней может быть совершенно конкретный смысл по подготовке мирового общественного мнения к реальным событиям. Скажем, к полномасштабному возобновлению Киевом карательной операции на Юго-Востоке Украины с целью решить "Донбасский вопрос" по сценарию "Карабахского вопроса". Как должна будет отреагировать Москва на массовые убийства проживающих на Донбассе граждан России? Как эта реакция будет встречена внешним миром, которому сейчас активно ездят по ушам рассказами про якобы готовящееся нашей страной вторжение? Ну и, до кучи, что мы услышим от наших местных авторов с хорошими лицами, традиционно предпочитающими именовать свою страну "агрессором"?»

