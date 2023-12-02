Экс-министру транспорта Чувашии предъявили обвинение по двум уголовным делам

Ранее стало известно, что Осипова задержали, подробности разбирательства не уточнялись.

«В отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимира Осипова возбуждены два уголовных дела. Вчера ему предъявлено обвинение», — указали в Следкоме.

Следствие полагает, что в декабре прошлого года Осипов организовал незаконное заключение контракта на разработку проектной документации, капремонту и содержанию одной из дорог в Чебоксарах. Руководителем фирмы, с которой подписали соглашение, был знакомый экс-министра, и предприятие не соответствовало условиям закупки. Ущерб региональному бюджету составил более 7 млн рублей.

Кроме того, в июне 2022-го Осипов предоставил в казначейство фиктивное платежное поручения для перевода средств Минтранса. Цели перевода были не связаны с контрактом, на который выделялось финансирование, операцию заблокировал чувашский Минфин.

В ходе допроса Осипов в полном объеме признал вину и дал показания против соучастника преступной деятельности.

