Экс-министру транспорта Чувашии предъявили обвинение по двум уголовным делам
Уголовные дела о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности и организации неправомерного оборота средств платежей возбудили против бывшего министра транспорта Чувашии Владимира Осипова. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Ранее стало известно, что Осипова задержали, подробности разбирательства не уточнялись.
«В отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимира Осипова возбуждены два уголовных дела. Вчера ему предъявлено обвинение», — указали в Следкоме.
Следствие полагает, что в декабре прошлого года Осипов организовал незаконное заключение контракта на разработку проектной документации, капремонту и содержанию одной из дорог в Чебоксарах. Руководителем фирмы, с которой подписали соглашение, был знакомый экс-министра, и предприятие не соответствовало условиям закупки. Ущерб региональному бюджету составил более 7 млн рублей.
Кроме того, в июне 2022-го Осипов предоставил в казначейство фиктивное платежное поручения для перевода средств Минтранса. Цели перевода были не связаны с контрактом, на который выделялось финансирование, операцию заблокировал чувашский Минфин.
В ходе допроса Осипов в полном объеме признал вину и дал показания против соучастника преступной деятельности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru