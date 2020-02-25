Хасбулатов нашел только одно темное пятно в жизни скончавшегося маршала Язова
Бывший председатель Верховного Совета России в эфире НСН принес глубокие соболезнования семье Дмитрия Язова и сказал, что будет помнить его исключительно как большого профессионала.
В Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Он был последним министром обороны СССР и последним из живых маршалов Советского Союза. Военным ведомством он руководил с мая 1987 года по август 1991 года. За это время он вывел советские войска из Афганистана. Язов также был членом ЦК КПСС, а затем членом Совбеза СССР.
Бывший председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов в беседе с НСН назвал Язова замечательным человеком, в биографии которого есть только одно темное пятно - участие в ГКЧП.
«Я, прежде всего, хотел бы выразить свои соболезнования родным и близким этого замечательного человека. Время берет свое, он же участник Великой Отечественной войны. Уходят люди из этой плеяды. Замечательные у меня впечатления от этого человека. Глубокие военные знания, понимание политики…Это отличало Язова. Я искренне сожалею об его смерти», - заметил собеседник НСН.
В августе 1991 года Дмитрия Язов, как член ГКЧП, отдал приказ о вводе танков и другой военной техники в Москву. Вскоре его арестовали по прилете во аэропорт Внуково из Фороса и обвинили в госизмене. В феврале 1994 года он попал под амнистию.
«Единственное темное пятно Язова, как он и сам признавался, это участие в ГКЧП. Его вовлек в эту историю глава КГБ Крючков, но Язов отказался стрелять в людей. Потом они принудили сбавить обороты, чтобы власти не настаивали на применении оружия. Советский Союз был тогда расшатан, этим и воспользовались тогда три президента-сепаратиста, совершив госпереворот, а Язов уже в этом не участвовал. Будь он тогда министром обороны, он бы послал в Беловежскую пущу десатников, и на этом дело с переворотом было бы покончено», - предположил Руслан Хасбулатов.
В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд заочно признал Язова виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года и заочно приговорил к десяти годам лишения свободы.
Язов родился 8 ноября 1924 года в селе Язово Омской области. В 1942 году окончил Московское пехотное училище им. Верховного Совета РСФСР, в 1956 году - Военную академию им. М. В. Фрунзе (с отличием), в 1967 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР.
После окончания училища в звании лейтенанта воевал на фронтах Великой Отечественной войны, дважды был ранен. За подвиги в годы Великой Отечественной войны Язов был награжден орденом Красной Звезды.
4 февраля 2020 года глава Минобороны Сергей Шойгу вручил Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени за «большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи», а также юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
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