Хасбулатов нашел только одно темное пятно в жизни скончавшегося маршала Язова

В Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Он был последним министром обороны СССР и последним из живых маршалов Советского Союза. Военным ведомством он руководил с мая 1987 года по август 1991 года. За это время он вывел советские войска из Афганистана. Язов также был членом ЦК КПСС, а затем членом Совбеза СССР.

Бывший председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов в беседе с НСН назвал Язова замечательным человеком, в биографии которого есть только одно темное пятно - участие в ГКЧП.