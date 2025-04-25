Экс-министр торговли Подмосковья опроверг нападение на свою бывшую девушку

Бывший министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия опроверг информацию о нападении на свою бывшую девушку и владелицу чайного дома Van Tea Юлию Ван с холодным оружием. Его слова приводит РЕН ТВ.

Ранее Telegram-канал «Осторожно новости» сообщил, что девушка подверглась жестокому нападению со стороны Хубутии в своем частном доме в ночь с 24 на 25 апреля. Также в Сети было опубликовано видео, на котором раненная Юлия сама рассказывает о том, что Хубутия напал на нее. По предварительным данным, мужчина мог использовать топор или молоток. Девушку доставили в больницу с тяжелыми травмами.