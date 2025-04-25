Экс-министр торговли Подмосковья опроверг нападение на свою бывшую девушку
Бывший министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия опроверг информацию о нападении на свою бывшую девушку и владелицу чайного дома Van Tea Юлию Ван с холодным оружием. Его слова приводит РЕН ТВ.
Ранее Telegram-канал «Осторожно новости» сообщил, что девушка подверглась жестокому нападению со стороны Хубутии в своем частном доме в ночь с 24 на 25 апреля. Также в Сети было опубликовано видео, на котором раненная Юлия сама рассказывает о том, что Хубутия напал на нее. По предварительным данным, мужчина мог использовать топор или молоток. Девушку доставили в больницу с тяжелыми травмами.
Сам Хубутия назвал эту информацию «бредом собачьим» и отметил, что сейчас он вообще находится не в Москве. При этом мать Ван сообщила, что девушку сейчас оперируют, она находится в больнице.
Уточняется, что пара долгое время состояла в отношениях, у них есть общий ребенок.
Ранее подростки напали на пассажиров электрички в Подмосковье, злоумышленников задержали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru