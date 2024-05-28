Экс-мэр Магаса Аушев объявлен в розыск

В материале уточняется, что Аушев объявлен в розыск по статье за превышение полномочий и мошенничество. Предполагается, что сейчас бывший мэр находится в одном из соседних регионов.

Правоохранительные органы выявили факт мошенничества Аушевым в размере около 2 млн рублей бюджетных средств, однако это не единственный эпизод в уголовном деле.

Аушев был главой администрации Магаса с июня 2020 года до февраля 2023 года, пока не объявил об уходе с поста досрочно, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



