Экс-губернатора Челябинской области заподозрили в хищении 20 млрд рублей

Уголовное дело возбуждено против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, которого подозревают в хищении 20 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.

Отмечается, что расследование дела будет вести следственный департамент МВД. По данным Интерфакса, дело возбуждено по статье 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ").

По данным источника Интерфакса, Дубровский уехал из России почти сразу после отставки, сейчас он находится в Швейцарии. Он занимал пост губернатора Челябинской области с января 2014 по март 2019 года.

Напомним, 9 октября в Кремле российский лидер Владимир Путин традиционно встретился с новоизбранными губернаторами. Во встрече приняли участие 19 высших должностных лиц субъектов РФ. Президент посоветовал новым губернаторам чутко относиться к народу.



