Экс-главу Косово Хашима Тачи обвинили в убийствах и пытках

В сообщении говорится, что Хашим Тачи, а также Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи обвиняются таких преступлениях, как «преследование по политическим и этническим мотивам, незаконные аресты и задержания, пытки, убийства и другие».

По мнению прокурора, Хашим Тачи и другие знали или могли знать о том, что «преступления планировались или совершались их подчиненными, но не приняли никаких мер для их предотвращения или наказания виновных».

Ранее суд в Гааге огласил обвинительный приговор против Хашима Тачи за военные преступления 1998–1999 годов, после чего президент самопровозглашенной республики подал в отставку.

Хашиму Тачи, а также бывшему спикеру парламента Кадри Весели и другим экс-командирам Освободительной армии Косово вменяется порядка 100 убийств косовских жителей разных национальностей.

