Экс-главу Косово Хашима Тачи обвинили в убийствах и пытках
Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово объявила, что обвинения в адрес бывшего президента самопровозглашенной республики Косово Хашима включают 10 пунктов.
В сообщении говорится, что Хашим Тачи, а также Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи обвиняются таких преступлениях, как «преследование по политическим и этническим мотивам, незаконные аресты и задержания, пытки, убийства и другие».
По мнению прокурора, Хашим Тачи и другие знали или могли знать о том, что «преступления планировались или совершались их подчиненными, но не приняли никаких мер для их предотвращения или наказания виновных».
Ранее суд в Гааге огласил обвинительный приговор против Хашима Тачи за военные преступления 1998–1999 годов, после чего президент самопровозглашенной республики подал в отставку.
Хашиму Тачи, а также бывшему спикеру парламента Кадри Весели и другим экс-командирам Освободительной армии Косово вменяется порядка 100 убийств косовских жителей разных национальностей.
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