Экс-главу департамента Минобороны отправили под домашний арест
Бывшего врио главы департамента обустройства войск Минобороны Марию Солодяжникову, которая подозревается в мошенничестве, не стали отправлять в СИЗО, сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.
В сообщении говорится, что следствие просило заключить женщину под стражу, однако ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 27 декабря.
Согласно данным из открытых источников, с 2018 года Солодяжникова занимает пост в департаменте планирования и координации обустройства войск Минобороны.
Ранее Басманный суд Москвы отправил под домашний арест экс-главу «Автодора» Сергея Кельбаха, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+39 849 / сут.
Умерли
236 тыс.+1 163 / сут.
Выздоровели
7,3 млн+30 462 / сут.
- Электронные сигареты приравняли к лекарствам в Великобритании
- В России появится профессиональный праздник для преподавателей вузов
- Автомобиль из кортежа президента США попал в аварию в Риме
- Пять случаев нового британского штамма COVID-19 выявили в России
- Экс-главу департамента Минобороны отправили под домашний арест
- Аналитики: Рубль может обвалиться до Нового года
- Телеграм: Мёртвый лось КПРФ и каникулы скифов
- Салон массажных кресел «YAMAGUCHI» в Moscow City могут закрыть за нарушение режима «нерабочих дней»
- Российский пограничник погиб в ДТП в Армении
- «Сожрать целиком этого лося»: Жириновский о мере пресечения для Рашкина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru