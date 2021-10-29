Экс-главу департамента Минобороны отправили под домашний арест

Бывшего врио главы департамента обустройства войск Минобороны Марию Солодяжникову, которая подозревается в мошенничестве, не стали отправлять в СИЗО, сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.

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В сообщении говорится, что следствие просило заключить женщину под стражу, однако ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 27 декабря.

Согласно данным из открытых источников, с 2018 года Солодяжникова занимает пост в департаменте планирования и координации обустройства войск Минобороны.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под домашний арест экс-главу «Автодора» Сергея Кельбаха, сообщает RT.

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ФОТО: flickr/Beth Cortez-Neavel
ТЕГИ:Домашний АрестСудКоррупция В РоссииМошенничествоМинобороны РФ
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