Экс-главу аппарата ДНР Петкуна отправили под домашний арест

Чиновника обвиняют в присвоении или растрате, совершенных организованной группой либо в особо крупном размере. Следствие полагает, что денежные средства были похищены из бюджета республики.

Также по делу в качестве обвиняемого проходит зампред правительства Омской области, министр цифрового развития и связи Денис Цуканов. Ему также назначили домашний арест на месяц и 30 дней.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что обвиняемый в получении взятки экс-глава службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковник Илья Тимофеев отказался признать вину в Московском гарнизонном военном суде.

