Экс-главу аппарата ДНР Петкуна отправили под домашний арест
Столичный Басманный суд отправил под домашний арест на месяц и 30 суток бывшего руководителя аппарата Правительства ДНР Дениса Петкуна. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Чиновника обвиняют в присвоении или растрате, совершенных организованной группой либо в особо крупном размере. Следствие полагает, что денежные средства были похищены из бюджета республики.
Также по делу в качестве обвиняемого проходит зампред правительства Омской области, министр цифрового развития и связи Денис Цуканов. Ему также назначили домашний арест на месяц и 30 дней.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что обвиняемый в получении взятки экс-глава службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковник Илья Тимофеев отказался признать вину в Московском гарнизонном военном суде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru