Экс-глава Раменского района Кулаков оправдан по делу об убийстве
Присяжные заседатели оправдали бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Об этом в беседе с информационным агентством «ТАСС» сообщил адвокат экс-чиновника Артем Сарбашев.
Он отметил, что присяжные должны были ответить на четыре вопроса: было ли убийство, если да, то совершил ли его именно обвиняемый, виновен ли Кулаков, и заслуживает ли он снисхождения.
«На первый вопрос присяжные ответили утвердительно, а на последующие два - отрицательно, соответственно вопрос о снисхождении был снят», - подчеркнул адвокат, отметив, что Кулаков оправдан.
Экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков был задержан в конце мая 2020 года. По версии следствия, в начале мая прошлого года он в салоне автомобиля задушил 39-летнюю Евгению Исаенкову из-за «неприязненных отношений». Кулаков не признавал вину и заявлял о наличии алиби: по его словам, в момент совершения преступления он находился дома с членами семьи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+38 420 / сут.
Умерли
257 тыс.+1 211 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+27 972 / сут.
- Цены на газ в Европе взлетели на отказе «Газпрома» бронировать «Ямал-Европу»
- «Газпром» не стал бронировать на декабрь допмощности ГТС Украины
- Переводы на карту Visa по номеру телефона будут доступны без комиссии
- Пригожин выступил против спасения звёзд шоу-бизнеса от банкротства
- СМИ: в Норвегии выявили новый вариант дельта-штамма COVID-19
- Беженцы на границе Польши и Белоруссии прорвали ограждения
- В Подмосковье заявили о стабилизации ситуации по коронавирусу
- Глава Еврокомиссии призвала Путина повлиять на Лукашенко для решения миграционного кризиса
- Песков прокомментировал законопроект о QR-кодах
- Путин заявил о недопустимости необоснованного завышения цен при строительстве дорог
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru