Экс-глава Раменского района Кулаков оправдан по делу об убийстве

Присяжные заседатели оправдали бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Об этом в беседе с информационным агентством «ТАСС» сообщил адвокат экс-чиновника Артем Сарбашев.

Он отметил, что присяжные должны были ответить на четыре вопроса: было ли убийство, если да, то совершил ли его именно обвиняемый, виновен ли Кулаков, и заслуживает ли он снисхождения.

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«На первый вопрос присяжные ответили утвердительно, а на последующие два - отрицательно, соответственно вопрос о снисхождении был снят», - подчеркнул адвокат, отметив, что Кулаков оправдан.

Экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков был задержан в конце мая 2020 года. По версии следствия, в начале мая прошлого года он в салоне автомобиля задушил 39-летнюю Евгению Исаенкову из-за «неприязненных отношений». Кулаков не признавал вину и заявлял о наличии алиби: по его словам, в момент совершения преступления он находился дома с членами семьи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеПреступленияСуд
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