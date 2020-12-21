Экс-глава Коми не признал вину по делу о превышении должностных полномочий

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, ранее осуждённый за коррупционные преступления, заявил, что не признаёт своей вины в превышении должностных полномочий, сообщает ТАСС.

Данное уголовное дело было выделено в отдельное производство. По версии следствия, в 2013 году глава Сыктывкара Иван Поздеев получил от Гайзера незаконное аспоряжение о выделении земельных участков для строительства на них жилых домов - без проведения торгов.

В результате Поздеев в течении года за 2,6 миллиона рублей выделил ООО "Деловой альянс" шесть земельных участков, рыночная стоимость которых составляла более 11,4 миллиона рублей. Таким образом городскому бюджету Сыктывкара был нанесён ущерб 8,7 миллиона рублей.

В сентябре 2015 года президент РФ отстранил Гайзер от должности в связи с утратой доверия. А в 2019 году за взятки, мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем, экс-главу Коми приговорили к 11 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 160 миллионов рублей.

Вместе с Гайзером виновными признали его экс-заместителя Алексея Чернова, который получил 9 лет колонии строгого режима и штраф 160 миллионов рублей, а также бывшего члена Совета Федерации Владимира Торлопова, которому суд назначил 6,5 года колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей штрафа.

Общий ущерб Республике Коми составил 4,5 миллиарда рублей, имущество Гайзера и других фигурантов было арестовано.

