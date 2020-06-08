Экс-дознавательница из Уфы рассказала о прежних домогательствах начальников

«Я пошла, потому что доверяла этим людям, они знают моего отца, я была уверена, что все будет хорошо, никто меня не тронет», - сказала бывшая дознавательница.



Девушка также рассказали, что начальники и ранее домогались ее на корпоративе, хотя она никогда не давала для этого поводов.



На прошлой неделе верховный суд Башкирии оправдал бывших полицейских Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева, обвиняемых в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в отделе полиции в октябре 2018 года.



Третьему обвиняемому, Павлу Яромчуку, суд снизил срок лишения свободы с шести лет до четырех. При этом прокуратура пообещала оспорить данный вердикт верховного суда республики, сообщает РЕН ТВ.

