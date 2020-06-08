Экс-дознавательница из Уфы рассказала о прежних домогательствах начальников
Бывшая дознавательница МВД Уфы Гульназ Фатхисламова, которая обвинила высокопоставленных полицейских в изнасиловании, рассказала о событиях, предшествовавших надругательству.
Девушка заявила в эфире телеканала НТВ, что начальники приказали ей явиться на встречу и вызвали за ней служебную машину. При этом, по ее словам, она не чувствовала опасности, так как офицеры были хорошо знакомы с ее отцом — начальником местного ОМОНа.
«Я пошла, потому что доверяла этим людям, они знают моего отца, я была уверена, что все будет хорошо, никто меня не тронет», - сказала бывшая дознавательница.
Девушка также рассказали, что начальники и ранее домогались ее на корпоративе, хотя она никогда не давала для этого поводов.
На прошлой неделе верховный суд Башкирии оправдал бывших полицейских Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева, обвиняемых в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в отделе полиции в октябре 2018 года.
Третьему обвиняемому, Павлу Яромчуку, суд снизил срок лишения свободы с шести лет до четырех. При этом прокуратура пообещала оспорить данный вердикт верховного суда республики, сообщает РЕН ТВ.
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