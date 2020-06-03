Суд оправдал двух обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе

Верховный суд Башкирии оправдал бывших полицейских из Уфы Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева, обвиняемых в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в отделе полиции. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Галиева, Рената Амирханова.

По его словам, Галиев и Матвеев, получившие по 7 лет колонии общего режима, теперь полностью оправданы. Третьему обвиняемому, Павлу Яромчуку, суд снизил срок лишения свободы с 6 лет до четырёх, передает RT.

Как сообщали СМИ, потерпевшая была недовольна предыдущим решением суда, считая его слишком мягким. Девушка требовала компенсацию в 100 миллионов рублей, а суд назначил только три миллиона.

Ранее все фигуранты дела были уволены из органов внутренних дел, причем потерпевшая - за употребление алкоголя на рабочем месте.

