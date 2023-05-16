Экс-десантник предпринял попытку суицида после отказа в отправке в зону спецоперации

Житель Москвы, экс-десантник, предпринял попытку суицида после того, как ему отказали в отправке в зону спецоперации. Сейчас там находится его брат. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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После произошедшего москвич остался жив, сейчас его здоровью ничто не угрожает.

По данным Telegram-канала Baza, мужчина тяжело воспринял отказ медкомиссии отправить его в зону спецоперации из-за склонности к самоубийству.

Ранее детский психолог Ирина Таранова заявила, что причинами подростковых суицидов обычно становятся депрессии на фоне мировых или личных проблем, а также то, что это явление романтизируется в социальных сетях и мультфильмах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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