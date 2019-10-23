Иркутский губернатор оправдывается за низкие зарплаты врачей

Иркутский губернатор Сергей Левченко был вынужден опровергать сообщения о том, что в его регионе врачи и близко не получают положенную им по майским указам президента зарплату. Все началось с заявления гендиректора научно-практического центра «Госучет» Романа Ерженина, по словам которого, к прошлому году средняя зарплата врачей должна была достичь 200 процентов от средней зарплаты по региону, но такие показатели были зафиксированы всего у 47,6 процента врачей и 54% младшего медперсонала. Эти данные были направлены спикеру местного заксобрания, позднее их переслали в прокуратуру.

Иркутская область вообще впереди всей страны, и майские указы выполнила в первой тройке регионов, - следует из комментариев губернатора Левченко. Эти указы были выполнены еще по результатам 2017 года, - заявил глава области, сославшись в подтверждение своих слов на Министерство экономического развития.

Медики действительно не получают «путинских» зарплат, а отчеты минздрава – «липа», - заявил в эфире НСН президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин.

«Все отчеты, которые подают региональные органы и то, как отчитывается Минздрав — это, конечно, фальсификат. Указы президента не выполнены, это ясно каждому медработнику и это даже не нужно проверять. Не знаю, какую «липу» подает Минздрав, но по отчетам у него все хорошо».

Глава областного Минздрава Олег Ярошенко заверил, что регион ежегодно достигает установленных указом президента целевых показателей по заработной плате. По его данным, за первую половину текущего года средняя зарплата врачей в области составляла 77,58 тысяч рублей, младшего медперсонала — 38,3 тысяч рублей.

В этих-то средних показателях и «кроется дьявол», - указал президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин:

«Не должно быть никаких средних цифр, когда рядового врача складывают с главным врачом и кучей его заместителей и показывают, что у всех в среднем хорошая зарплата. Хотя при этом врач продолжает нищенствовать, а чиновники богатеть».

Губернатор историю с врачебными зарплатами назвал вбросом, предупредив, что таких вбросов будет много. «Приготовьтесь», - заявил он. «Готовиться», впрочем, нужно и ему самому: еще месяц назад появились сообщения о том, что в Кремле решили сменить губернатора Иркутской области. Эти сведения, или как выражается Сергей Левченко, «вброс», были опубликованы тогда РБК. Все предыдущие прогнозы этого источника относительно ротации губернаторов сбывались.

